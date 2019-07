Flensborgs boligmarked er efterhånden rødglødende

FLENSBORG: Man må gribe stadig dybere i lommerne, hvis man vil købe en bolig i Flensborg. Forbrugerorganisationen Stiftung Warentest forventer, at priserne på ejerlejligheder i indeværende år vil stige med yderligere 7,5 procent i Tysklands nordligste storby. Det fremgår af seneste udgave af magasinet Finanztest.

Her bliver det set nærmere på udviklingen i 50 tyske byer og amter. Blandt dem befinder Flensborg sig i den øverste tredjedel, når det handler om forventede prisstigninger. Dog er der tale om generel tendens, hvor udviklingen kun få steder ser ud til at blive markant anderledes end i Flensborg.

Priserne er ved at nå et niveau, der overskrider det tilrådelige i forhold til lejeværdien. Her skal købsprisen helst maksimalt befinde sig et sted mellem 22 til 24 gange den årlige leje, en bolig vil kunne indbringe på det frie marked. I Flensborg er priserne på nogle ejendomme op til godt 26 gange den mulige, årlige lejeindtægt. Målt på den faktor er priserne på boliger i Flensborg faktisk højere end i de ellers superdyre storbyer som Frankfurt am Main eller Köln.

Udviklingen ser ud til at fortsætte. Ifølge Stiftung Warentest er der i Flensborg kun udsigt til huslejestigninger i omegnen af 4,6 procent om året. Hermed bliver svælget mellem ejendomspriser og lejeniveau yderligere forstørret.