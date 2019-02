Flensborg vil være CO2-neutral med el-biler

FLENSBORG: I 2050 vil Flensborg være CO2-neutral. Derfor skal der også køre langt flere el-biler i byen end nu.

Byens udviklingsplan skønner, at der i 2030 vil være 6000 elektriske biler i Flensborg. Hermed bliver det også nødvendigt at udbygge mulighederne nettet af ladestationer. I alt skal der opstilles 152 stationer på centrale steder som for eksempel ved rådhuset, sygehuse samt idrætsanlæg.

De elektriske køretøjer skal fremover ikke blot transportere mennesker, men også varer. Derfor skal der etableres zoner, hvor gods kan omlades fra konventionelle lastbiler til elektro-fartøjer.

/SHZ