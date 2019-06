I netværket indgår foruden Flensborg også byerne Greifswald, Hildesheim, Krefeld, Marburg, Potsdam, Rostock og Rottenburg am Neckar. Hermed er deltagerne spredt ud over nærmest hele forbundsrepublikken.

FLENSBORG: Flensborg har løbende vist velvilje med hensyn til at modtage immigranter og flygtninge, der er blevet reddet fra havsnød på Middelhavet. Men nu vil byen indgå i et nyt netværk af byer, der vil sikre flere flygtninge en tryg fremtid i Tyskland. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt.

Det er en skandale, når indenrigsminister Seehofer blokerer for, at kommunerne kan modtage så mange mennesker, som de faktisk ønsker.

Vækker glæde

Sammen vil de otte byer arbejde for at skabe mulighed for at optage betydelig flere af de mennesker, der har krydset havet i håb om en bedre fremtid i Europa. Samme mål har foreningen Seebrücke, der kæmper mod de problemer, der møder organisationer, der driver frivillig søredningstjeneste på Middelhavet. Her glæder man sig over initiativet fra de otte byer.

- Det er en skandale, når indenrigsminister Seehofer blokerer for, at kommunerne kan modtage så mange mennesker, som de faktisk ønsker. Derfor er det et vigtigt skridt, at kommunerne nu selv tager et initiativ og kræver mulighed for at optage flere, siger Seebrückes talsmand, Liza Pflaum, til avisen.

Beslutningen om at etablere netværket traf byerne mandag på en konference, hvor der også blev underskrevet en fælles erklæring. Formelt bliver samarbejdet sat i værk, når Seebrücke holder kongres i Berlin den 13. og 14. Juni. Initiativtagerne håber, at endnu flere kommuner vil benytte den lejlighed til at gå ind i samarbejdet.

For øjeblikket eksisterer der reelt ingen europæiske retningslinjer for fordeling af de nødstedte. Således kan de for øjeblikket kun slå sig ned i Tyskland i Tyskland, hvis landets indenrigsministerium direkte beder dem om at komme. Af den grund ender flygtningenes store flertal i lejre eller på gaden i blandt andet Italien og Spanien. De otte kommuner kræver en ny fordelingsnøgle, hvor de enkelte kommuner aktivt kan invitere skibbrudne flygtninge og immigranter.