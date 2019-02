Flensborg mangler plan for den stigende vandstand

I modsætning til for eksempel Sønderborg har Flensborg ingen plan for, hvordan byen skal modstå konsekvenserne af den stigende vandstand i fjorden.

FLENSBORG: En af de vigtigste og tidligst indtræffende konsekvenser som følge af fremtidens ændrede klima vil være, at stormfloder og oversvømmelser bliver langt hyppigere. Selv om prognoserne med hensyn til omfanget er vidt forskellige, og der endnu heller ikke kan siges noget helt konkret om, hvordan tingene vil udvikle sig i den sydlige del af Østersøen inklusive Flensborg Fjord, er det dog sikkert, at vandstanden er stigende. Det har den været igennem de seneste hundrede år med tiltagende hastighed, og det vil den i hvert fald fortsætte med i de kommende mange år - uanset om det lykkes effektivt at gribe ind mod udledningen af drivhusgasser på hele kloden.

Risikozoner udpeget

De truende konsekvenser af klimaforandringerne er man ved at indstille sig på i blandt andet Sønderborg Kommune. Her har man lavet en klimatilpasningsplan, der i første omgang rækker frem til 2020. Indtil nu har det mest drejet sig om grundige undersøgelser - og så kommer handlingerne senere. Der vil blive arbejdet med at sikre livsvigtige anlæg, og der er udpeget en lang række risikozoner - blandt andet havnene i Sønderborg og Gråsten.

På grund af sin beliggenhed for enden af en snæver fjord vil Flensborg blive endnu mere udsat for oversvømmelser som følge af en højere vandstand i Østersøen end Sønderborg. Konkreter planer, om hvordan byen vil imødegå vandstandstruslen, foreligger dog ikke.

- Det er nu ikke så slemt, fordi vi har med en længerevarende proces at gøre. Katastrofen lurer ikke lige om hjørnet, så der er ingen tidspres med hensyn til at udarbejde en plan, der ligner Sønderborgs, siger Flensborg kommunes pressetalsmand, Clemens Teschendorf. Han påpeger, at byens klimamanagement, der har udarbejdet en masterplan for klimabeskyttelse i byen, fremover vil kigge nærmere på de udfordringer, en højere vandstand vil medføre. Der er afsat 2,7 stillinger til klimabeskyttelse og klimatilpasning.