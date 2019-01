En fejl syd for grænsen har vist sig at være forklaring på, at Flensborg og omegn onsdag gik i sort på grund af et totalt strømsvigt. Store dele af energiforsyningen i det nordøstligste hjørne af Slesvig-Holsten kommer fra Danmark, og i første omgang var det uvist, om der var sket et brud på den danske eller tyske side.

Forkullet kabel

I forbindelse med målinger ved Bauer Landstrasse i den nordlige del af byen stødte de kommunale værkers medarbejdere på et forkullet højspændingskabel. Forklaringen på kortslutningen er endnu uvis. Men en teori lyder, at der muligvis kan der være trængt vand ind i kablet.

Onsdag forsvandt strømmen i hele Flensborg gennem flere timer. Danske Energinet formodede i første omgang, at der var gået et eller andet galt på anlægget i Ensted. Men det kan nu endegyldigt udelukkes.

Efter strømsvigtet blev der rejst kritik af, at Tysklands nordligste storby åbenbart i alt for høj grad er afhængig af el fra nabolandet. Den kritik blev dog straks afvist af Maik Render, der er direktør for de kommunale værker. Han påpegede, at driftssikkerheden var fremragende og fungerede selv under snekatastrofen i 1978. Her var Flensborg og nabokommunerne bogstavelig talt et af lyspunkterne i det Nordtyskland, der ellers i vidt omfang hensank i mørke, fordi strømnettet kollapsede. Desuden er det langt billigere at hente el i Danmark end at skulle investere i helt nye forbindelser syd for grænsen.