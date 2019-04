Flensborg er blandt Tysklands ringeste cyklistbyer

FLENSBORG: I Slesvig-Holsten står det sløjt til for cyklisterne. Det viser en stor undersøgelse, som det tyske cyklistforbund, ADFC, præsenterede tirsdag.

170.000 aktive cyklister i hele forbundsrepublikken har kunnet give karakter til forholdende i deres lokalområde. Karakterskalaen rækker fra et et-tal som toppræstation og seks som dumpekarakter. Slesvig-Holsten scorer denne gang i gennemsnit fire point blandt de cirka 7000 deltagere fra delstaten. Det er er 0,2 procentpoint ringere end i den foregående undersøgelse, hvor karakteren landede på 3,8.

Af delstatens 30 byer klarer 17 sig dårligere end for to år siden, hvor forholdene sidst blev tjekket.

Flensborgs position er trods naboskabet til cykelnationen Danmark langtfra prangende med en plads som nummer 81 blandt de i alt 106 større byer i Tyskland. Flensborg daler således fra 4,0 til 4,2.

Deltagerne beklager sig specielt over dårlige muligheder for at medbringe cykler i den kollektive trafik i Flensborg, mange forhindringer på cykelstierne og utilstrækkelig rydning om vinteren. Til gengæld er der tilfredshed med, at cykeltyverier faktisk er ret sjældne i Tysklands nordligste storby.