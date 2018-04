Flensborg bagud med minde for 100-års jubilæum

Flensborg: 2020. Årstallet giver kun mening for de indviede på den tyske side af grænsen. I Danmark forholder det sig anderledes - og det hænger sammen med et andet årstal, 1920 der var året for Genforeningen. Om to år skal 100-året for den skelsættende begivenhed mindes både nord og syd for grænsen.

Mens samlivet med mindretallet nord og syd for grænsen i dag går for at være forbilledligt, så vækker årstallet 1920 meget forskellige følelser alt efter, om man befinder sig i Danmark eller Tyskland. Det afspejles i ordvalget. På tysk omtales begivenheden som folkeafstemningen i 1920, mens befolkningen nord for grænsen bruger ordet "genforeningen".

- Hver en dansker, om hun bor i Aalborg eller Aabenraa, ved, hvad 1920 betyder, sagde Flensborgs tidligere overborgmester og nuværende koordinator for den danske del af mindesammenkomsterne i 2020, Simon Faber, da han forleden informerede ved et kulturudvalgsmøde i Flensborg.