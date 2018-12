Flensborg: Ni timers koncert i gågaden skal skaffe penge til hjemløse

FLENSBORG: Den 23. december bliver det indre Flensborg fyldt med musik. Talrige musikere vil spille i gågaden til fordel for byens hjemløse. Bag arrangementet står den lokalt kendte musiker, Bosse Hill.

Maraton-koncerten starter kl. 11 og er først forbi klokken 20.

Over alt vil der blive indsamlet penge, der går ubeskåret til kirkens arbejde for mennesker uden tag over hovedet.

I Flensborg er hjemløshed et stigende problem. Det skyldes blandt andet dramatisk stigende huslejer.

/SHZ