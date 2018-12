Flensborg: Borgmester blev genvalgt

FLENSBORG: Tak for jeres tillid. Jeg ser frem til min tredje embedsperiode. Jeg ser frem til at stå her igen om seks år, så kan vi se tilbage på 18 års ansættelse. Mange tak også til min kone og familie, som har bakket mig kraftigt op. Det sagde Henning Brüggemann torsdag i Flensborgs byrådssal, da han havde fået sin valgperiode som kæmner og borgmester forlænget. Det bliver hans tredje amtsperiode. Henning Brüggemann fik 23 af de 40 stemmer. Hans modkandidat, Sascha Gießmann fra Kiel, fik 15 stemmer. To stemmeberettigede byrådsmedlemmer stemte blankt ved den hemmelige afstemning.

Brüggemann blev støttet og foreslået genvalgt af det danske parti SSW, Socialdemokratiet og De Grønne.

Overborgmester Simone Lange havde inden afstemningen sagt, at hun håbede at kunne fortsætte samarbejdet med Henning Brüggemann.

I modsætning til det danske system er borgmestre og rådmænd syd for grænsen ikke folkevalgte politikere, men politisk udpegede tjenestemænd med ansvar for den administrative forvaltning.