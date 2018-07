Flammehav tæt på grænsen

HANDEWITT: Tirsdag morgen var brandfolkene fortsat i gang med slukningsarbejdet efter en storbrand i en lagerhal i Handewitt lige vest for Flensborg. Ilden opstod mandag aften i en lagerhal fyldt med træspåner.

Ilden var så voldsom, at de frivillige brandfolk fra Handewitt måtte hente forstærkning fra naboværnene. Via en lang ledning kunne der hentes vand fra et vandhul på en byggeplads, ligesom de lokale landmænd sprang til ved at transportere vand i deres gyllevogne.

Brandårsagen er endnu ukendt.

/SHZ