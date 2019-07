Fjæsinger: Stadig flere strandgæster får ekstremt smertefulde stik

Kiel: Antallet af henvendelser til den nordtyske giftlinje sætter ny rekord. Sidste år modtog centret knap 42.700 forespørgsler.

Centrets specialister rådgiver såvel lægefagligt personale som almindelige borgere. Blandt de sidste er mange forældre, der er bange for, om deres børn har indtaget noget farligt. Den største forgiftningsrisiko udgår fra medicin og kemikalier i hjemmet, viser giftrådgivningens statistik.

Påfaldende for specialisterne er stadig flere henvendelser, hvor gæster ved de nordtyske kyster har været i kontakt med en fjæsing. Typisk træder badegæster på fisken i det lave vand, eller lystfiskere kommer til skade, når de forsøger at få dyret af krogen.

Fjæsingens ynder at grave sig ned i sandet tæt ved kysten. Dens gift udløser voldsomme smerter, udslet, blærer og hævelser. Ubehandlet kan ubehaget holde sig i uger eller ligefrem måneder.

Fjæsingens pigge og gællelåg indeholder giftstoffet dracotoxin. Foruden de mere almindelige symptomer er der også rapporteret om alvorlige tilfælde med forstyrrelser i hjerterytmen, kramper og åndedrætsbesvær.

Er man så uheldigt at komme i forbindelse med en fjæsing, skal man hurtigst mulig holde det kvæstede område under varmt, men ikke skoldhedt vand. Dracotoxin nedbrydes nemlig ved temperaturer over 40 grader.

Foruden Slesvig-Holsten dækker giftlinjen GIZ-Nord også Bremen, Niedersachsen, og Hamborg.

/DPA