Fiskere vil sætte danske muslinger ud syd for grænsen

HÖRNUM: Slesvig-Holstens muskelfiskere vil gerne hente unge muslinger fra Danmark til opdræt i den tyske del af Vadehavet. Hidtil har det været forbudt på grund af frygt for invasive arter. Men nu bliver der gennemført undersøgelser af bestanden ud for Horns Rev ved Blåvands Huk. Skulle de danske muslinger vise sig at være de samme som de tyske, håber de slesvig-holstenske fiskere at få lov til at sætte dem ud.

Sidste år blev der hentet 13.900 ton muslinger op fra den tyske del af Vadehavet.

/DPA