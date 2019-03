Fiskere frygter stadig flere gråsæler i Østersøen

KIEL: Gråsælen og ikke mindst dens unger har en betydelig nuttethedsfaktor. Alligevel hilser fiskerne det langtfra velkommen, at dyrene nu i stort tal er tilbage i den sydlige del af Østersøen, hvor sælerne ellers i lang tid gjaldt som udrydede.

- Vi regner med, at der for øjeblikket er mellem 200 og 300 gråsæler i den nordtyske del af Østersøen, fortæller havbiolog Linda Westphal fra det tyske havmuseum i Stralsund til nyhedsbureauet DPA.

Sildestimerne lokker gråsælen ind i Østersøen. Her spiser den løs af af ikke blot sildene, men også af hornfisk, torsk, havørreder og sandarter. I sig selv bekymrer dette fiskerne. Endnu værre er det dog, at sælerne også ødelægger nettene for at få fat på de fisk, der er fanget i dem.

Omkring 1970 var der stort set ingen gråsæler ud for de tyske Østersøkyster, ligesom dyrene var sjældne gæster i resten af farvandet. Nu vurderes den samlede bestand i Østersøen til godt 20.000, hvor størsteparten dog holder til i Finlands og de baltiske staters farvande.

To andre sælarter lever i Østersøen, nemlig ringsælen og den spættede sæl. Ringsælen er udelukkende at finde i den nordlige del af Østersøen, mens den spættede sæl er ret udbredt for eksempel ved de danske kyster.