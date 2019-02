Fireårig alene i verden, efter hans far blev kendt skyldig i drab på moren

BAD SEGEBERG: En fireårig dreng mistede tirsdag den sidste af sine forældre, da drengens 48-årige far blev kendt skyldig i drab på sin hustru, barnets mor. Faren blev idømt 12 års fængsel.

Retten anså det for bevist, at ægtemanden i november slog sin 34-årige hustru ihjel med hegnspæl under en spadseretur ved Bad Segeberg. Herefter forsøgte manden at camouflere drabet som en sexforbrydelse, mente retten.

Forsvareren har tidligere sagt, at han vil appellere, hvis den 48-årige blev kendt skyldig.

/DPA