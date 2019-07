NIENDORF: Ukendte gerningsmænd er natten til tirsdag brudt ind i dyreparken i Niendorf nordøst for Lübeck og har stjålet fire fuldvoksne papegøjer, en unge og et æg. Gerningsmændene er kommet ind i parken ved at klippe hul i et hegn.

Alle de stjålne dyr er af arten ara. De udvoksede fugle er omkring 80 centimeter store og gælder som aggressive. Politiet formoder, at tyvene har medbragt bure til at transportere dyrene bort.

De stjålne dyr repræsenterer en værdi på 9500 euro.

/JV