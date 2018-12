Fire fór vild i tågen

St. Peter Ording: Der er masser af turister i badebyen St. Peter Ording på den sydslesvigske vestkyst. De sætter pris på at gå ture langs stranden, men 2. juledag gik det galt for fire turister. De mistede orienteringen i den tætte tåge og stod rådvilde i det tilstrømmende tidevand. De gjorde dog det rigtige: Fandt frem til et skilt blandt andet beregnet på den slags situationer og ringede 112 og dermed til alarmcentralen i Harrislee. Der var ikke meget tid at give af, men det lokale brændværn og redningstjenesten DRLG fandt frem til sandbanken, så de nødstedte kunne bringes i land. sh:z