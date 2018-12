KIEL: En irakisk menneskesmugler er blevet idømt seks års fængsel ved retten i Kiel. Her blev den 28-årige kendt skyldig i at være medansvarlig for fire flygtninges død. De døde var tre børn i alderen mellem to og seks år samt en 46-årig mand. Alle druknede, da en fuldstændig overfyldt båd i 2015 kæntrede på Middelhavet mellem Tyrkiet og Grækenland.

Irakeren medvirkede til at bringe 26 personer ombord på båden, der ved afgangen fra Tyrkiet rummede omkring 300 flygtninge.

Efterfølgende flygtede den 28-årige iraker selv til Tyskland, hvor han slog sig ned i Slesvig-Holsten og helt tilfældigt blev genkendt af en af de personer, han havde været med til at smugle til Europa. Den pågældende politianmeldte herefter menneskesmugleren.

Ifølge anklagen var den 28-årige en del af en bande, der indkasserede i alt 32.550 euro for at bringe flygtningene over Middelhavet.

Åbenbart blev de 300 flygtninge med våbenmagt tvunget til at gå ombord i det synkefærdige fartøj. Efterfølgende skød menneskesmuglerne mod skibet, da flygtningene forsøgte at styre tilbage mod den tyrkiske kyst, fordi båden tog vand ind.

Den 28-årige har under hele sagens forløb nægtet sig skyldig, og hans forsvarere krævede ham frikendt. Anklagemyndigheden ønskede til gengæld at sende manden i fængsel i ni år og fire måneder.

