Fire dage i Sydslesvig: Dronningens besøg blev et sandt triumftog

Dronning Margrethe nåede forbi begge danske gymnasier, Helligåndskirken i Flensborg, mennonitterkirken i Friedrichstadt, Dansk Centralbibliotek, Flensborghus og en række andre steder under sit besøg i Sydslesvig. En succes, siger de sydslesvigske formænd.

FLENSBORG: Det blev til fire royale dage i Sydslesvig, før dronning Margrethe fredag eftermiddag sejlede tilbage ud af Flensborg Fjord og hjem til Danmark. Før hun forlod afskedsreceptionen på Flensborghus, takkede hun mindretallet for indsatsen de fire dage. Formændene for de sydslesvigske foreninger ser også tilbage på de fire dage som en stor succes. - De, der kender mig, ved, at jeg egentligt ikke har svært ved at komme med lange taler. Men lige nu har jeg svært ved at sætte ord på følelserne. Det hele har været så fantastisk, siger Udo Jessen. Han er meget rørt over, at mindretallet fik hele fire dage til at vise dronningen Sydslesvigs mange facetter. - Det har været en fornøjelse at føle den begejstring i hele Sydslesvig. Folk er mødt op i øsende regnvejr, og som formand for Skoleforeningen var jeg særligt glad for at møde så mange børnehaver og skoler, der dukkede op helt uopfordret. Dronningens besøg har samlet mindretallet - og flertalsbefolkningen, der også deltog. Nu gælder det om at holde fast i gejsten, siger Udo Jessen.

Det er alligevel utroligt, hvor stor mediebevågenhed det har haft i tysk presse. Flemming Meyer, formand for SSW.

Foto: Martin Ziemer / nordpool Dronning Margrethe vinkede farvel efter et besøg, der med hendes egne ord havde overgået hendes vildeste forventninger. Foto: Martin Ziemer

Dybt taknemmelig Formand for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen, er også begejstret over besøget. - Det har været en overvældende oplevelse. En stor glæde og anerkendelse for vores arbejde. Jeg føler stor taknemlighed for alt det, dronningen har givet os. Også den store opmærksomhed i Danmark. Det tegner godt for markeringen af 100-året for grænsedragningen i 2020. - Besøget skaber et endnu tættere forhold mellem Danmark og mindretallet. Men også mellem flertalsbefolkningen og mindretallet, siger Jon Hardon Hansen. Formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, var med, da dronning Margrethe besøgte landdagen i Kiel, og han var med igen til dronningens reception torsdag aften på kongeskibet Dannebrog. Han havde dermed lejlighed til at hilse på dronningen flere gange. - Udover at det er en fantastisk oplevelse, synes jeg også det har stor betydning for mindretallet, særligt i forbindelse med 100-års jubilæet, som det her jo er en optakt til. Jeg tror ikke, at jubilæet har stået så klart i folks bevidsthed, men det ser helt anderledes ud nu, for det er alligevel utroligt, hvor stor mediebevågenhed det har haft i tysk presse, fortæller Flemming Meyer.

Samler hele delstaten En lang række slesvig-holstenske politikere har også deltaget i diverse receptioner, og Flemming Meyer tror, det vil skabe goodwill i forhold til mindretallet. Samtidig har besøget også været positivt internt i mindretallet. - Jeg tror også, at besøget er med til at styrke mindretallets fællesskab og er med til at gøre os lidt mere bevidste om det danske. Når man ser så mange dannebrog, er det noget, der varmer og gør indtryk.