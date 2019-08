Finansministeriet jagter skyldige i hvidvask

Forhandlere af luksusvarer og ejendomsmæglere er blandt de virksomheder, som Slesvig-Holstens finansministerium holder nøje øje med for at bekæmpe hvidvask.

KIEL: Eksperter skønner, at et trecifret millionbeløb i euro hvert år bliver hvidvasket i Slesvig-Holsten. I to år har delstatens finansministerium været ansvarligt for at kontrollere, om virksomhederne overholder den nye lov om hvidvask.

- Præventionsenhedens nye organisation er kommet godt i gang. Takket være bedre bemanding har vi kunnet øge kontroltrykket, forklarer finansminister Monika Heinold.

Konkret er enhedens bemanding fordoblet fra to til fire ansatte. 42 virksomheder har haft fysisk besøg, mens der i 127 yderligere tilfælde er blevet indhentet dokumentation. Det har udløst mistanke om seks tilfælde af hvidvask for 585.000 euro.

Finansministeriet har udelukkende ansvaret for overvågningen uden for finanssektoren. Derfor retter opmærksomheden sig blandt andet mod forhandlere af luksusvarer og ejendomsmæglere. Hvis disse virksomheder modtager kontante beløb på over 10.000 euro, skal de informere delstatens kontrolenhed og gøre opmærksom på, at muligheden for hvidvask foreligger. Indberetningerne bliver herefter sendt videre til specialister i Köln. Tidligere lå grænsen for indberetningspligt på 15.000 euro i kontanter.