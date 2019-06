Femern-forbindelse kan blive langt dyrere end forventet

De tyske statsbaner erkender nu, at udgifterne til udbygning af skinnenettet i forbindelse med den kommende, faste forbindelse under Femern Bælt bliver mindst en milliard euro højere end forventet. Hermed nærmer den samfundsøkonomiske gevinst sig et nul.

I en redegørelse erkender den tyske trafikminister Andreas Scheuer blandt andet, at 88 kilometer nye togskinner kommer til at koste 2,8 milliarder euro i stedet for de oprindelig budgetterede 1,7 milliarder. Det skriver mediehuset SHZ.

FEMERN: Nok betaler Danmark for selve tunnellen, men alligevel kan den planlagte faste forbindelse under Femern Bælt blive væsentligt dyrere for den tyske stat end forventet. Tyskland skal nemlig betale for infrastrukturen på forbindelsens sydside. Og her er der åbenbart sket fejlskøn.

Dyr støjdæmpning

Hermed kommer det samfundsøkonomiske overskud på projektet under pres. Faktisk nærmer gevinsten for det tyske samfund efter de nye oplysninger sig et rent nul. Og det kan hastigt blive endnu værre. De tyske baners regnestykke omfatter nemlig ikke den nye bro fra Femern til fastlandet, som formentlig er nødvendig for at klare den øgede trafik. Heller ikke støjdæmpning er der i fuldt omfang taget højde for. Den tyske rigsrevision har advaret om, at den samlede regning til Tyskland i værste fald kan ende på omkring fire milliarder euro.

Ifølge planerne skal der hvert døgn rulle mellem 70 og 80 godstog via det udvidede skinnenet på Femern og i det østlige Holsten. Det har fået en række kommuner til at forlange støjdæmpning ud over det minimum, loven kræver.

Hidtil har Andreas Scheuer og hans embedsmænd afvist de ekstra ønsker fra kommunerne. Foruden økonomi lyder argumentet, at den udvidede støjdæmpning kan forlænge byggetiden med op til syv år.

Socialdemokraten Bettina Hagedorn er valgt til forbundsdagen i Østholsten. Hun er rasende.