Femårig druknede i udgravning

BUCHHORST: En femårig pige nu død efter en ulykke søndag aften. Her forsvandt den femårige, mens hun badede i en vandfyldt udgravning i Buchhorst i det sydøstlige Slesvig-Holsten. Pigen befandt sig under vandoverfladen i mindst 20 minutter, inden det lykkedes brandfolk at bjærge hende.

Med en redningshelikopter blev pigen herefter fløjet til sygehuset. Her stod hendes liv imidlertid ikke til at redde.

Udgravningen ligner en tillokkende badesø. Men det er ikke tilladt at gå i vandet på stedet.

/SHZ