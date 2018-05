Femårig død af røgforgiftning syd for Flensborg

Flensborg: En femårig pige døde søndag aften af røgforgiftning efter en brand i et hus i Böel sydøst for Flensborg. Branden blev opdaget kort før klokken 20. Det lykkedes at redde både den femårige og et knap toårigt barn ud af den brændende bygning. Men åbenbart havde den femårige indåndet så meget røg, at det trods langvarige forsøg på genoplivning ikke lykkedes at redde hende, skriver shz.de

Brandårsagen er fortsat ukendt.