Fem børn og voksne hårdt kvæstet i voldsom ulykke på A7

BAD BRAMSTEDT: Fem mennesker blev hårdt kvæstet i forbindelse med et uheld på motorvej A7 tidligt onsdag morgen. Her var en personbil på vej i nordgående retning ved Bad Bramstedt i det sydlige Slesvig-Holsten. Med voldsom kraft påkørte bilen en lastvogn bagfra. Forklaringen var muligvis, at den 27-årige kvinde bag personbilens rat var overtræt.

Foruden kvinden kom to piger på et og otte år alvorligt til skade. Det samme gjorde to mænd på henholdsvis 31 og 58 år, der ligeledes var passagerer i bilen.

/SHZ