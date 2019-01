KIEL: Grov forsømmelighed hos forbundsværnet og det tyske forsvarsministerium er baggrunden for, at omkostningerne i forbindelse med restaureringen af den tyske marines skoleskib, Gorch Fock, med hjemhavn i Kiel er eksploderet. Det konkluderer den tyske rigsrevision.

I en fortrolig rapport beklager revisionen, at istandsættelsen lige fra starten ikke har været planlagt ordentligt, fordi skaderne på skibsskroget aldrig er blevet undersøgt korrekt og grundigt. Det skriver nyhedsmagasinet, Der Spiegel. Derfor er er omkostningerne til reparationerne i årevis blevet anslået for lavt.

Således er det heller aldrig for alvor blevet overvejet, om et nybyggeri ville have været billigere end en istandsættelse. Argumenterne i interne diskussioner tyder enten på totale fejlskøn eller ønsket om for alt i verden at beholde Goch Fock, konstaterer rigsrevisionen ifølge Der Spiegel.

Tremasteren fra 1958 har siden 2016 ligget i dok i Bremerhaven. Udgifterne til istandsættelsen var oprindelig budgetteret budgetteret til ti millioner euro, men er i mellemtiden vokset til 135 millioner.

Forsvarsministeriet har fået frist til april med at aflevere en redegørelse til rigsrevisionen.

/SHZ