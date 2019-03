Farvel: En Hitler-hilsen blev dråben for lokalpolitiker

SLESVIG: En Hitler-hilsen på et partimøde blev kulminationen for Lambert Gatzen, der er medlem af Slesvig-Flensborg Amtsråd for det højrenationale Alternative für Deutschland - AfD. Efter at have oplevet partifællerne bifalde det bizarre optrin og ved en anden lejlighed diskutere den uretfærdige behandling, der var blevet nazisternes terrorkorps, SS, til del, kunne han ikke længere stå inde for ånden i partiet og meldte sig ud.

- I sådan et parti er jeg grundlæggende fejlplaceret, forklarer han til avisen Schlei Boote.

Lambert Gatzen har været en central person i partiet. Han er amtsformand for AfD og tidligere gruppeformand for AfD i amtsrådet.

Forlade amtsrådet vil Gatzen ikke. Han har muligheden for at fortsætte som løsgænger eller måske alliere sig med nogle af forsamlingens øvrige partier. Konkret nævner han over for avisen det danske SSW eller en lokal borgerliste.