RENDSBURG: Fremover skal bilisterne passe bedre på ikke at køre for stærkt på motorvejsbroen over Kieler-kanalen. Næste år bliver antallet af "stærekasser" på broen nemlig fordoblet fra fire til otte. Samtidig bliver teknikken opgraderet, så der bliver taget hensyn til de variable fartgrænser på broen. Tidligere blev trafikanterne først blitzet ved en hastighed på over 115 kilometer i timen, selv om hastighedsgrænsen måske på grund af voldsom vind var sat ned til 60 kilometer i timen. Men fremover vanker der bøder ved alle hastighedsforseelser uanset fartgrænse.

I alt kommer den forbedrede overvågning til at koste omkring 500.000 euro.

/SHZ