Far meldte sin egen søn for stenkast mod kørende biler

AUMÜHLE: En far er troppet op hos politiet i Aumühle i det sydøstlige Slesvig-Holsten og meldt sin egen søn for at have kastet sten mod kørende biler. Den 9. september om eftermiddagen var en kvinde undervejs på landevejen ved Wohltorf i nærheden af Aumühle, da hendes bils motorhjelm blev ramt af en syv gange syv centimeter stor sten, der var blevet kastet fra en bro.

Faren forklarede politiet, at han ud af øjenkrogen havde set sønnen foretage sig et eller andet. Men først da medierne berettede indgående om sagen, forstod han, hvad der faktisk var foregået. Han kontaktede derefter straks politiet.

Synderen er en knægt i børnehavealderen, og kan ikke straffes.

Den kvindelige bilist slap med skrækken og en bule i bilen.

/JV