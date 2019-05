WITZWORT: To brødre i 20'erne fra Witzwort i Nordfrisland blev onsdag idømt hver tre års fængsel for at maltraktere deres onkel under en familiefest sidste sommer. Onklen blev slået i jorden og efterfølgende trakteret med spark på overkroppen og i hovedet.

Manden kom så alvorligt til skade, at de to brødre oprindelig blev sigtet for drabsforsøg. Senere valgte anklageren dog kun at tiltale mændene for grov vold.

Baggrunden for episoden var tilsyneladende en langvarig familiefejde.

