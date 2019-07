FLENSBORG: En 37-årig mand blev så ilde tilredt, at han måtte på sygehuset efter et slagsmål 42-årig mand på stranden ved Solitüde i Flensborg. Begge mændene var sammen med deres familier taget til stranden i det østlige Flensborg tirsdag aften.

Af ukendte årsager kom de to mænd op at skændes. Da de verbale argumenter ikke rakte til at afgøre striden, tog mændene næverne i brug.

Politiet blev tilkaldt, og begge mændene fik et tilhold mod at befinde sig på stranden den efterfølgende aften og nat.

/SHZ