Faldende flygtningetal betyder færre anbragte børn

KIEL: Myndighederne i Slesvig-Holsten anbragte sidste år 2554 børn og unge. Det er et fald på 25 procent i forhold til året før. Forklaringen er først og fremmest, at der ankom færre uledsagede flygtningebørn med behov for det offentliges omsorg. I alt slog 580 uledsagede børn sig sidste år ned i delstaten.

Det fremgår af en opgørelse fra det statistiske institut for Nordtyskland.

36 procent af tilfældene og dermed hyppigste årsag til anbringelser er forældre, der ikke magter forældrerollen.

/DPA