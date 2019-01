KIEL: Hos det tyske svar på LO, Deutscher Gewerkschaftsbund/DGB, raser man over den nye lov om udlicitering, som den slesvig-holstenske regering sætter til afstemning i landdagen på torsdag. DGB mener den nye lov er asocial, fremmer løndumping og kan skade miljøet. Ren neoliberalisme, er fagbevægelsens dom over lovforslaget ifølge nyhedsbureauet DPA.

Især mener repræsentanterne for fagbevægelsen, at frihedsgraderne er alt for høje inden for den kollektive trafik og renovation. Desuden beklager DGB manglende rettigheder for de ansatte, når opgaver overgår fra en udbyder til en anden. Her må de ansatte hver gang frygte for deres job, lyder anklagen.

Også Socialdemokratiet og det dansk-frisiske parti SSW har kritiseret lovforslaget, der er fremsat af regeringskoalitionen mellem det konservative CDU, De Grønne og det liberale parti, FDP.

Erhvervsminister Bernd Buchholz fra FDP er lodret uenig i kritikken. Han mener loven først og fremmest tjener til at fjerne bureaukratiske forviklinger til gavn for de virksomheder, der vil udføre opgaver for delstaten samt dens kommuner og amter. Løndumping kan kan ikke få øje på.

- Vi holder fast i, at virksomhederne i forbindelse med bud skal betale en mindsteløn på 9,99 euro i timen. Det er i øvrigt den højeste mindsteløn i hele forbundsrepublikken, siger Bernd Buchholz til nyhedsbureauet.