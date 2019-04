Færre slesvig-holstenere bliver ofre for højrefløjens vold

KIEL: Rådgivningscentret for ofre for højreekstrem vold i Slesvig-Holsten, Zebra, registrerede i 2018 51 overgreb med racistisk eller antisemitisk baggrund. 69 mennesker blev ofre for volden. Det fremgår af rådgivningscentrets årsberetning, der blev præsenteret torsdag.

Sammenlignet med året før er der tale om tilbagegang. I 2017 var der 62 tilfælde af vold fra højrefløjen med i alt 73 ofre.

- Men i lyset af de aktuelle tal er der bestemt ingen grund til at være lettet. Vores opgørelse omfatter ikke trusler eller hærværk. Men netop disse fænomener øget grad årsagen til, at folk opsøger os, forklarer Lisa Luckschus, der er projektleder for Zebra til nyhedsbureauet DPA.

Selv om de samlede antal ofre for højreekstrem vold daler, er racisme i stigende grad den udløsende faktor og udgør 61 procent af de registrerede tilfælde.

Højreekstremistisk vold er især et problem i de større byer i det sydlige og centrale Slesvig-Holsten. Kiel topper med ni tilfælde, mens der var syv episoder i henholdsvis Lübeck og Pinneberg Amt.

Zebra har registreret højrefløjens vold i Slesvig-Holsten siden 2017. Rådgivningscentret går ud fra, at mørketallet er betydeligt.

Ifølge den seneste årsberetning fra efterretningstjenesten er der omkring 1300 højreekstremister i Slesvig-Holsten. Kun et mindretal er dog voldelige.