Færre husdyr blev angrebet: Men ulven er der fortsat

PINNEBERG: Kun to gange blev en ulv observeret i det sydlige Slesvig-Holsten i løbet af juli. Men delstatens såkaldte problemulv er stadig undervejs i forbundslandet. Det oplyser landbrugs- og miljøministeriet i Kiel til mediehuset SHZ.

Ifølge ministeriet opholder to ulve sig fast i Slesvig-Holsten. DNA-spor har dog kun afsløret den ene af dem som skyldig i talrige angreb på husdyr. I januar blev fredningen af dyret ophævet og en udvalgt gruppe jægere fik til opgave at skyde dyret. Indsatsen har dog hidtil været forgæves.

I sommerperioden har ulven formentlig ikke haft behov for at angribe husdyr. Bestanden af vildt i skovene er nemlig rigelig til at stille vilddyrets sult.

Ulven angreb senest en fårefold i Heede i det sydvestlige Slesvig-Holsten den 18. juni. To får blev dræbt, mens to andre fik så alvorlige kvæstelser, at de efterfølgende måtte aflives.

Problemulven er ung han, der der oprindelig kom til verden i danske Ulfborg i 2017, men senere vandrede mod syd. Ulven har slået sig fast ned i Pinneberg Amt i det sydligste Slesvig-Holsten.

Tilladelsen til at skyde ulven er uden tidsbrænsning.