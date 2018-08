Færdselspolitiet ligger på lur en hel uge

FLENSBORG: Har du i den kommende uge et ærinde syd for grænsen, er det vigtig ikke at trykke for hårdt på speederen og holde god afstand til de øvrige trafikanter. For politiet i Slesvig-Holsten vil fra førstkommende mandag og resten af ugen gennemføre en intensiv kampagne mod forseelser i trafikken.

Aktionen kommer til at omfatte hele delstaten, hvor der især bliver holdt øje med hastigheden og aggressiv adfærd i trafikken. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

- I det videst muligt omfang vil vi forsøge at dække områder i nærheden af skoler, sygehuse og plejehjem. Men naturligvis kontrollerer vi desuden ved steder, hvor der erfaringsmæssigt sker mange overtrædelser, eller hvor risikoen for ulykker er stor, siger Uwe Thöming, der er ansvarlig for trafiksikkerhed i delstatspolitiets hovedkvarter til DPA.

Sidste år døde 100 mennesker på de slesvig-holstenske veje, mens 16.000 kom til skade. På den baggrund skal den kommende uges indsats være med til at gøre trafiksyndere opmærksomme på deres farlige adfærd på vejene.