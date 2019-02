Fængsling af 23-årig udløser chok i Slesvig-Holsten

Bayersk domstol fængsler 23-årig mand fra Flensborg, fordi han ikke husker detaljerne fra et overfald, han tilfældigt blev vidne til for halvandet år siden.

- Moren kunne påvirke andre vidner, hvis hun fik mulighed for at tale med sin søn, lyder begrundelsen fra Matthias Bachmann, der er talsmand for anklagemyndigheden i Bamberg.

Tilfældigt vidne

Et rent tilfælde har bragt den 23-årige nordtysker bag tremmer i den modsatte ende af forbundsrepublikken. Han var i 2017 på vej til Italien for at holde ferie, men gjorde pause i Bamberg. På vej hjem fra en aften i byen blev han vidne til et slagsmål, der efterfølgende har ført til en sigtelse for drabsforsøg.

Robin Fütterer havde ikke det fjerneste med slagsmålet at gøre, men passerede blot gerningsstedet til fods. Derfor blev han halvandet år senere indkaldt som vidne af retten i Bamberg.

I vidneskranken afviste Robin Fütterer, at han havde set de to ofre falde om, ligesom han ikke ville identificere de angivelige gerningsmænd. Efter det udsagn blev den 23-årige flensborger fængslet på stedet.

- Det er ikke troværdigt. Vi går ud fra, at han overværede begivenhederne og kan genkende de anklagede, begrunder Mathias Bachmann sigtelsen for usandt vidneudsagn.

Sagen handler ikke blot om jura, men i høj grad også om politik og stærkt forskellig lovgivning i de tyske delstater. Lovændringer gav i 2017 og 2018 politi og justitsmyndigheder i Bayern langt mere vidtgående beføjelser end kollegerne i resten af Tyskland. I Bayern kan domstolene således gennemføre såkaldt forebyggende fængsling af mistænkte. Først efter tre måneder skal en dommer på ny tage stilling til, om fængslingen skal forlænges.