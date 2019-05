KIEL: 12 får og seks lam er på et tidspunkt i den forløbne uge blevet stjålet fra en mark syd for Kiel. Ifølge politiet, må tyvene have anvendt et større køretøj til at transportere fårene.

Der er tale om såkaldte dværgfår.

Foreløbig har myndighederne ingen spor efter tyvene.

/SHZ