Eventyrere flyver fra Flensborg til USA i lille sportsmaskine

FLENSBORG: To piloter fra Flensborg vover sig i weekenden ud på en usædvanlig færd. Med et lille privatfly af typen Cessna 182S vil de nemlig tage turen fra flyvepladsen ved Schäferhaus vest for Flensborg og så hele vejen over Atlanterhavet til USA. Det skriver avisen Flensburger Tageblatt.

Flyet tilhører en forretningsmand fra Hamborg. Manden er udvandret til USA og vil have sin private maskine med. Den opgave ville piloterne Heiko Harms og Martin Sprengel gerne påtage sig.

Flyveturen fører via Island, Grønland og Canada, inden de til sidst lander i Green Bay i Wisconsin. Rejsen kommer til at vare adskillige dage

Heiko Harms er tidligere jetpilot ved det tyske flyvevåben, mens Martin Sprengel er formand for flyklubben i Flensborg.

Turen kommer til at vare adskillige dage, og en så lang flyvning i en lille maskine med kun en motor byder naturligvis på udfordringer - også af sikkerhedsmæssig karakter. Begge deltagerne er derfor iført overlevelsesdragter samt redningsveste og medbringer hver deres gummibåd.

Hvis vejret holder, er starten planlagt til lørdag morgen klokken seks. Hjemturen tager de to piloter så med en rutemaskine, skriver avisen.