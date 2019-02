Erhvervshavn i Flensborg må vige for 2000 boliger

Det danske SSW samt venstrefløjspartiet Die Linke og to borgerlister stemte imod beslutningen. De føler sig dårligt informeret, og frygter desuden, at erhvervshavnen uddør, fordi den ikke kan udvikle sig på den nye placering. Også Flensborgs industri og handelskammer har kritiseret havnens flytning.

Planerne er udarbejdet af den kommunale forvaltning. Og de er ikke gode nok, mener modstanderne.

- I årevis har man forsøgt at nedgøre erhvervshavnen. Men en flytning til vestsiden kommer ikke til at fungere. På østkajen er der plads til tre fragtskibe ved siden af hinanden. Det kan ikke lade sig gøre på den anden side. Vi ønsker ikke at være dem, der lægger erhvervshavnen i graven, har SSW-byrådsmedlem Glenn Dierking tidligere forklaret.

Muligheden for tilskud fra delstaten har væsentlig indflydelse på byrådsflertallets afgørelse. Hvis ikke havnen får en ny placering, er indenrigsministeriet i Kiel ikke villig til at bidrage til projektet om omlægningen af havnens østside til et nyt, attraktivt område med blandt andet boliger. Omkostningerne forventes at løbe op i 70 millioner euro. Flensborg Kommune vil nu inden den 28. februar søge delstaten om tilskud.