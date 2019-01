Enorm havmøllepark er på vej i Vadehavet

Siden november har virksomheden også været i gang med at tjekke undergrunden ved den påtænkte placering. Den endegyldige beslutning om at investere forventes at blive truffet til næste år. Efter aftale med distributionsvirksomheden Tennet kan parken herefter komme i drift på et tidspunkt efter 2022.

- For øjeblikket er leverancen af de centrale komponenter som fundamenter, turbiner og kabler sendt i udbud, forklarer Sarah Knauber, der er talskvinde for Innogy.

AMRUM: Allerede nu er der seks havmølleparker i drift ud for den slesvig-holstenske vestkyst. Nu skal der snart etableres en syvende. Energivirksomheden Innogy vil bygge en møllepark ud for øen Amrum. Det nye anlæg skal med en samlet elproduktion på 325 megawatt være større end de nuværende seks ved Sild og Amrum.

Den nye park får en samlet kapacitet på 325 megawatt. Selv om det er mere, end de eksisterende parker leverer, bliver der behov for færre møller, fordi turbinernes effekt fordobles. Hermed vil der kun være behov for godt 30 møller.

Effekt fordobles

Selv om den samlede el-produktion fra den kommende vindpark bliver højere end de eksisterende anlægs, kan antallet af møller meget vel blive betydelig mindre end de 70 til 80 styk, der hidtil er blevet stillet op til havs ved Slesvig-Holsten. Formentlig vil fremtidens turbiner være dobbelt så produktive som nu og kunne levere ti stedet for fem megawatt. Hermed vil der kun være behov for at opstille 33 møller for at opnå den ønskede effekt på 325 megawatt.

Chefen for mølleproducenten Siemens Gamesa, Marc Becker, meddelte tirsdag på en pressekonference i Berlin, at hans virksomhed frem mod 2022 er klar med ti megawatt turbiner drevet af møller med et vingefang på 193 meter. I givet fald vil den nye teknik således være klar til den planlagte park ud for Amrum.

Forbundsrepublikkens myndigheder har sidste år givet tilladelse til byggeriet af projektet i forbindelse med den foreløbig sidste godkendelsesrunde for havmølleparker. Her blev seks projekter bevilget. To af dem klarer sig helt offentlige tilskud. Det gælder dog ikke for projektet ved Amrum. Innogy vil ikke afsløre, hvilket ekstrapris der bliver lagt på kundernes strømregning. Men beløbet bliver mellem 4,7 og 9,8 eurocent pr. kilowatt-time.