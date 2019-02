En svær mand tager en vanskelig afsked

KIEL: - Ja, det er vanskeligt. Jeg har identificeret mig meget med jobbet, siger Ralf Stegner ved udsigten til, at han efter 12 år som formand for Socialdemokratiet i Slesvig-Holsten forlader posten den 30. marts.

Et hadeobjekt

Det blev også tydeligt, da Ralf Stegner var Slesvig-Holstens indenrigsminister i regeringskoalitionen mellem det konservative CDU og socialdemokraterne. Her var Stegner CDU's yndlingsaversion, hvilket i 2007 udløste en voldsom krise i koalitionen. Ralf Stegner nægtede energisk, da CDU krævede hans afgang fra regeringen, men måtte til sidst bøje sig for at redde regeringssamarbejdet.

- Han er meget standhaftig og viger ikke tilbage for nogen debatter eller konflikter. Men de egenskaber betyder også, at han nogle gange kommer til at stå i vejen for sig selv, konstaterer Slesvig-Holstens nuværende ministerpræsident, den konservative Daniel Günther.

Nederlagene ved valgene til den slesvig-holstenske landdag og forbundsdagen i 2017 samt ved lokalvalgene i 2018 førte til de første krav blandt partifæller, om at Stegner skulle trække sig.