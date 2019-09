Embedsmænd vil have stoppet dyrplageri under transporter

RENDSBURG: Ledende, lokale embedsmænd i Slesvig-Holsten kræver nu, at delstatens landbrugs- og miljøminister, Jan Philipp Albrecht, griber ind over for transport af slagtekvæg til lande uden for EU. Det er landrådene (en slags amtmænd) i amterne Rendsburg-Eckernförde og Itzehoe, der fremsætter kravet, efter en ekspertdelegation har afdækket rystende forhold i de rejsestalde i Rusland, hvor kvæget skal have en pause fra de lange transporter. Det skriver Schleswig-Holsteinische Landeszeitung.

Staldene var alt for små, hygiejnen elendig, og så var der langt færre, end der er behov for på den lange tur mellem Tyskland og Usbekistan eller Kasakhstan.

- Vi har fået information om, at enkelte rejsestalde i Rusland er enten utilstrækkelige eller slet ikke eksisterer. Skulle disse informationer blive bekræftet, vil vi forbyde dyretransporter på de pågældende ruter, lover Jan Philipp Albrecht ifølge avisen.

Konkret er problemet dog svært at løse. Kommer der et eksportforbud i Slesvig-Holsten er intet lettere end at sende dyrene afsted fra andre, tyske forbundslande eller ligefrem benytte andre EU-Lande som mellemstation.

- I stedet har vi behov for en ensartet løsning på europæisk plan, kræver Rolf-Oliver Schwemer, der er landråd i Rendsburg-Ekernförde.