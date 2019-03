Elevmangel får firma til at tilbyde unge firmabil

BÜDELDORF: Manglen på lærlinge og elever i Slesvig-Holsten er så drastisk, at nogle virksomheder lokker med ekstremt usædvanlige belønninger. Således får elever hos televirksomheden Mobilcom Debitel i Büdelsdorf ved Rendsburg stillet en firmabil til rådighed, når deres prøvetid er overstået.

- Aldrig siden anden verdenskrigs afslutning har det været så nemt at finde en uddannelsesplads, siger den nordtyske arbejdsgiverforenings administrerende direktør, Michael Thomas Fröhlich til mediehuset SHZ.

Ganske som nord for grænsen vælger mange unge nordtyskere de praktiske uddannelser fra til fordel for studier på universiteter eller professionshøjskoler. Men cirka en tredjedel falder efterfølgende fra.

- Samfundsøkonomisk vanvid, mener Michael Thomas Fröhlich.

Unge mennesker med en studentereksamen er ellers hjertelig velkomne i erhvervslivet. Her er mange uddannelser efterhånden så komplicerede, at en grundig teoretisk baggrund er nødvendig.

22-årige Alexander Stüben fra Rendsburg er blandt de få slesvig-holstenske studenter, der har valgt en erhvervsuddannelse. Efter at have droppet det alt for teoretiske datalogistudium på universitetet i Kiel er han i stedet blevet it-elev hos Mobilcom Debitel. Og jo, firmabilen lokkede også.

- Men jeg er blevet en del af et godt team med en god struktur, hvor jeg kan udvikle mig, understreger Alexander Stüben over for SHZ.