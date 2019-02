HAMBORG: Der er blevet installeret masser af ny teknik i tunellen, der fører motorvej A7 under Elben ved Hamborg. I forbindelse med afprøvning af udstyret var tunnellen i den forgangne weekend totalt spærret i begge retninger natten mellem lørdag og søndag. Her nåede teknikkerne dog ikke at gennemføre alle de fornødne tests. Derfor er der udsigt til, at tunnellen atter bliver fuldstændig spærret to gange i marts og april.

Datoerne er endnu ikke fastlagt.

/DPA