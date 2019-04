FLENSBORG: Politiet advarer om en ekstremt farlig og voldsparat kriminel fra Flensborg. Manden var indlagt på en psykiatrisk klinik i det centrale Slesvig-Holsten, men flygtede natten til søndag. Her lykkedes det manden at stikke ud gennem en vindue i sin stue og derefter forcere et 2,5 meter højt hegn.

Den 36-årige blev i 2008 dømt til anbringelse på grund af grov brandstiftelse.

Den flygtede er 173 centimeter høj, vejer 92 kilo og er kraftig af statur. Støder man på manden, må man under ingen omstændigheder kontakte ham, men skal tilkalde politiet.

/JV