- Min far var frihedskæmper. Da Taliban truede med at dræbe både ham og familien, flygtede vi til Iran, fortæller den 20-årige på fejlfrit tysk.

Skulle i krig

I Iran stillede myndighederne senere den unge mand over for et grusomt ultimatum. Han skulle som iransk soldat deltage i kamphandlinger i Syrien. I modsat fald ville Iran sende ham retur til Afghanistan.

Ramin besluttede sig ikke for nogen af de to fatale muligheder. I stedet valgte han en tredje, men ikke mindre risikabel udvej. Han forlod sine forældre og tre søskende. En menneskesmugler bragte ham over grænsen til Tyrkiet. Via Serbien, Bulgarien og Østrig gik turen til Tyskland. Flugten varede et halvt år.

- Det var meget dyrt og meget farligt, husker Ramin.

I Tyskland følte den unge mand sig først fuldstændig fortabt. Men snart blev han efter et kort ophold i Neumünster sendt videre til Flensborg, hvor han blev indkvarteret på et bosted. Her ventede en nyredt seng, og Ramin ville blot en eneste ting - sove.

Ramin søgte asyl, men fik kun tålt ophold.

Efter sprogkurser og skolegang tog den dengang 18-årige fat på uddannelsen til plejehjemsassistent. Ved siden af studiet har han gennemført flere praktikforløb blandt andet på et plejehjem i Adelby i det vestlige Flensborg.

- Arbejdet gør mig glad. Man kan lære meget af ældre mennesker, mener Ramin.

- Det ville være bittert at udvise en så god mand. Enhver arbejdsgiver ville tage imod ham med kyshånd, hedder det i en udtalelse fra plejehjemmet.

Alligevel er der udsigt til, at han må forlade Tyskland, når hans uddannelse snart er afsluttet.