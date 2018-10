FLENSBORG: En 34-årig, rumænsk mand kommer til at sidde fængslet 169 dage i Flensborg, efter han tirsdag blev pågrebet på byens banegård i et tog undervejs fra Danmark. Da politiet tjekkede manden i registreret, viste det sig nemlig, at han var efterlyst af myndighederne i Bayern, fordi han har en ubetalt gæld til det offentlige på 2300 euro.

Da han ikke kunne betale, må han i stedet sidde beløbet af.

/JV