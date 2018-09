FLENSBORG: En 41-årig mand blev anholdt af forbundspolitiet på Flensborg Banegård, da han forsøgte at rejse ind fra Danmark uden pas. Manden viste sig at være polsk statsborger og efterlyst for socialbedrageri. Da den 41-årige ikke kunne betale bøden på 600 euro, må han tilbringe de næste 40 dage i fængslet i Flensborg. Det skriver politiet i en pressemeddelelse onsdag.

/JV