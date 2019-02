FLENSBORG: Torsdag ved middagstid stødte politiet på to litauere, da de kontrollerede passagererne i et tog, der netop havde krydset grænsen fra Danmark med kurs mod Flensborg. For den ene var rejsen dermed forbi. Den 32-årige viste sig nemlig at være efterlyst på grund af to kendelser om varetægtsfængsling i forbindelse med tyveri.

Litaueren skal efterfølgende i grundlovsforhør.

Den anden litauer havde intet på samvittigheden.

/JV