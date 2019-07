FLENSBORG: Danske politi afviste natten til mandag en 51-årige iraker, da han forsøgte at krydse grænsen ved Kruså. Manden havde ingen papirer på sig. Men da de tyske myndigheder alligevel fik afklaret hans identitet, viste irakeren sig at være efterlyst, fordi han ikke havde betalt en bøde for et tyveri.

Irakeren havde ikke penge til at betale bøden. Nu kommer han i stedet til at tilbringe de kommende 17 dage med at sidde bøden af.

/JV