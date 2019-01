Efter tragisk drab: Sporhunde bliver sat ind

SCHÖNBERG: Nu bliver sporhunde og metaldetektorer sat ind i jagten på eventuelle våben og ammunitionsrester efter en 39-årig kvindes tragiske død nytårsaften i Schönberg ved Kiel. Kvinden havde sammen med sin familie forladt hjemmet for at se på fyrværkeriet, da hun pludselig faldt om med en kvæstelse i hovedet. Kvinden døde senere på natten på hospitalet.

I første omgang formodede myndighederne, at den 39-årige var ramt af fyrværkeri. Men den efterfølgende obduktion viste, at hun i stedet var blevet truffet af et skud.

Politiet har stadig ingen konkret mistanke om, hvem der kan have affyret det dræbende skud.

Foruden sin ægtefælle efterlader kvinden tre små døtre.

/DPA